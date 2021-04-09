Buna göre, ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,7 artarken, yakıtlarda yüzde 1,6 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2.6 ARTTI

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 32,8, yakıtlarda yüzde 12,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 10.3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 30,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,6 artarken, yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0.7 AZALDI

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,1 ve yakıtlarda yüzde 3,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5.5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ocak ayında 139,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,5 azalarak, 2021 Şubat ayında 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Şubat ayında 122,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,6 artarak, 2021 Şubat ayında 125,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.0 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ocak ayında 111,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,0 azalarak, 2021 Şubat ayında 110,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Şubat ayında 102,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,7 azalarak, 2021 Şubat ayında 101,8 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI ŞUBAT AYINDA 95.1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Şubat ayında 98,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3 puan azalarak, 2021 yılı Şubat ayında 95,1 oldu.