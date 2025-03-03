2025 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.