Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2025 SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı! 2025 TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Şubat ayı enflasyon verileri için bekleyiş sona erdi. Ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar tarafından yakından takip edilen Şubat ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2025 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca memur ve emekli zammı için ikinci veri ortaya çıktı. Peki, 2025 TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Şubat ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Şubat ayı enflasyon verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt buldu. 2025 Şubat enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon rakamı netleşti. Peki, TÜİK verileri ile Şubat ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Şubat ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…

        2

        2025 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

        3

        AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyordu.

        4

        YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı