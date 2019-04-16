Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %8,2, otomotiv yakıtı satışları %1,7 azaldı.



Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi yıllık değişim oranı, Şubat 2019

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,9, otomotiv yakıtı satışları %0,4 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi aylık değişim oranı,

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 14,2 ARTTI



Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %18,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %12,5, otomotiv yakıtı satışları %12,5 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,2, otomotiv yakıtı satışları %2,9 arttı.