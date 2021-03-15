İHA

Buna göre, Tarım-ÜFE' de, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,67 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,55, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,62 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,16 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,75 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,37 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 37.64 İLE TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,86 ile tahıllar (pirinç hariç),baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 29,80 ile lifli bitkiler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 1,11 ile diğer ağaç ve çalı m

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 8.08 İLE TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,81 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 3,42 ile canlı sığırlar (manda dahil),bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 2,23 ile çeltik ve yüzde 1,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,75 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 1,10 ile lifli bitkiler oldu.