HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

HANENİN MADDİ DJURUMU ENDEKSİ 66.3 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında %4,1 oranında artarak 66,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ 84.5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 83,8 iken, Şubat ayında %0,8 oranında artarak 84,5 oldu.

GENELE EKONOMİK DURUM BEKLENTİ ENDEKSİ 91.7 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2 iken, Şubat ayında %4,0 oranında artarak 91,7 oldu.

DANAYNIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 95.5 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında %1,9 oranında azalarak 95,5 oldu.