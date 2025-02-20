Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi tahmin anketi nasıl?

        Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi tahmin anketi nasıl?

        Şubat ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi belli oldu. TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı açıklanması sonrası TEFE TÜFE oranına göre kira artış oranı belli olacak. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi tahmin anketi nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklamaktadır. Ocak 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %5,03, yıllık %42,12 artış göstermiştir. İşte enflasyon oranı beklenti anketi hakkında bilgiler

        2

        ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        3

        ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

        4

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,52’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39’unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35’inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?