        Yılın ilk enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira zam oranı belli oldu. Bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''2026 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri 2026 Şubat ayı kira zammı hesaplama...

        Giriş: 04.02.2026 - 08:21 Güncelleme: 04.02.2026 - 08:21
        2026 Şubat ayı kira artış oranı netleşti. Ocak ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. TEFE - TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira zammı belli oldu. Bu noktada bu ay sözleşme yenileyecek olan ev, iş yeri sahipleri ile kiracılar ‘’2026 Şubat ayı kira zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri 2026 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama...

        2026 OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

        Buna göre ocakta enflasyon yıllık yüzde 30,65, aylık olarak ise yüzde 4,84 oldu.

        2026 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zam tavanı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira zam tavan oranı yüzde 33,98 oldu.

        GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

        Kira zam oranı: %33,98

        Kira zam bedeli: 6.796 TL

        Yeni kira bedeli: 26.796 TL

        Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        Kira zam oranı: %33,98

        Kira zam bedeli: 10.194 TL

        Yeni kira bedeli: 40.194 TL

        ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.

        Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip.

        Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
