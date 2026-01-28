Suç örgütü soruşturmasında Coşkun Necati Arabacı için hapis istemi

Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.