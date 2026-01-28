Habertürk
        Haberler Gündem Suç örgütü soruşturmasında Coşkun Necati Arabacı için hapis istemi

        Suç örgütü soruşturmasında Coşkun Necati Arabacı için hapis istemi

        Cehennem Melekleri olarak bilinen suç örgütü elabaşı olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı için İzmir'de 35 yıla kadar hapis istendi. Kabul edilen iddianamede 13 sanığın da tutuklu yargılanması talep edildi

        Giriş: 28.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:30
        Suç örgütü elabaşına 35 sene talebi
        İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı tutuklu sanık Arabacı ile örgüt üyesi olduğu iddia edilen 13 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Arabacı için "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Tutuksuz diğer 13 sanık hakkında ise "örgüt yöneticiliği", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla kasten yaralama", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

        İddianamede diğer 13 sanığın da tutuklu yargılanması istendi.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

        FOTO: DHA

