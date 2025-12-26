Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.336,18 %-0,03
        DOLAR 42,8697 %-0,02
        EURO 50,5815 %0,07
        GRAM ALTIN 6.214,40 %0,71
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,00 %3,95
        BITCOIN 88.948,00 %1,26
        GBP/TRY 57,9462 %-0,25
        EUR/USD 1,1784 %0,00
        BRENT 62,31 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 10.160,78 %0,71
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sucuk, bal, yoğurt, tereyağı, kaşar... Gıdada hile yapan firmalar belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Sucuk, bal, yoğurt, tereyağı, kaşar... Gıdada hile yapan firmalar belli oldu

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye toplam 37 yeni ürün eklendi. Yapılan incelemelerde pekmezde şeker, manda kaymakta inek sütü, yoğurtta nişasta, tereyağında süt yağı harici yağ, kaşarda ise eritme tuzu ve yağ oranının düşük olması tespit edildi. İşte o firmalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 07:54 Güncelleme: 26.12.2025 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pekmezde şeker, yoğurtta nişasta çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor.

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 29 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 3 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 5 ürün daha eklendi.

        Yapılan testlerde pekmezde şeker, manda kaymakta inek sütü, yoğurtta nişasta, tereyağında süt yağı harici yağ, kaşarda ise eritme tuzu ve yağ oranının düşük olması tespit edildi.

        REKLAM

        LAHMACUN HARCINDAN SAKATAT, DANA KÖFTEDEN KANATLI ETİ ÇIKTI

        Denetimlerde ayrıca piliç eti köftede, piliç sucukta, dana köftede ve lahmacun harcında kanatlı eti ve sakatat çıktı. Sumakta ve İsotta gıda boyası, pul biberde domates ve nişasta, kekikte yabancı madde, balda ise tağşişe rastlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Turistik Doğu Ekspresi Çıldır Gölünü şenlendirdi

        Türkiyenin önemli turizm merkezlerinden Kars ve Ardahan sınırlarındaki Çıldır Gölü, Turistik Doğu Ekspresinin seferlerine başlamasıyla şenlendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VEPARA'ya 'kara para' soruşturması
        VEPARA'ya 'kara para' soruşturması
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Zap suyuna uçtular!
        Zap suyuna uçtular!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?