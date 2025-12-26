Sucuk, bal, yoğurt, tereyağı, kaşar... Gıdada hile yapan firmalar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 29 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 3 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 5 ürün daha eklendi.

Yapılan testlerde pekmezde şeker, manda kaymakta inek sütü, yoğurtta nişasta, tereyağında süt yağı harici yağ, kaşarda ise eritme tuzu ve yağ oranının düşük olması tespit edildi.

REKLAM

LAHMACUN HARCINDAN SAKATAT, DANA KÖFTEDEN KANATLI ETİ ÇIKTI

Denetimlerde ayrıca piliç eti köftede, piliç sucukta, dana köftede ve lahmacun harcında kanatlı eti ve sakatat çıktı. Sumakta ve İsotta gıda boyası, pul biberde domates ve nişasta, kekikte yabancı madde, balda ise tağşişe rastlandı.