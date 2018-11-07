Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında yüzlerce firma binlerce üründe en az yüzde 10 indirime giderken damacana ve şişe su fiyatlarında anormal artış meydana gelince, zamları dizginlemek için tavan fiyat uygulamasına geçildi. Tavan fiyat daha önce akaryakıt, trafik sigortası ve uçak biletinde uygulanmıştı.
Milliyet'in haberine göre, İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, suyun temel besin maddesi olduğu için satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirterek, su fiyatlarına gelen zamlardan sonra satışlarda fahiş zamları önlemek için yeni tarife hazırladıklarını, belirlenen rakamların üzerinde satış yapılamayacağını söyledi.
Akkaya, “Su, tarifeye bağlı acil gıda maddesi. Su satışında fırsatçılığı önlemek için, ağustos ayından beri mücadele ediyoruz” dedi. Akkaya, yeni tarifeyi Ticaret Bakanlığı’na da gönderdiklerini belirterek, gerek esnaf odasına gerekse İTO’ya bağlı tüm esnafların bu tarifeye uyma zorunluluğunun bulunduğunu söyledi.
Vatandaşlara da uyarıda bulunan Akkaya, tarifenin üzerinde bir tutarla su satışı gerçekleştiren işletmelerin odaya veya ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi gerektiğini vurguladı.
DOLAR DÜŞTÜ, ZAM KALDI
Akkaya, doların gerilediğini ancak zamların geri alınmadığını kaydederek, yeni tarifede bardak sudan 19 litre damacanalara kadar her tür suyun fiyatını belirlediklerini aktardı. Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade ederek, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana suyun ise en fazla 11 liraya satılabileceğinin altını çizdi.
FAHİŞ ZAM YAPILDI
Ahmet Akkaya, dövizdeki yükseliş sonrası plastik su şişelerine zam geldiği iddiasıyla su fiyatlarına yüzde 60 zam yapıldığını anımsattı. Akkaya, “Çok fahiş zam yapıldı. Pet şişenin hammaddesi ithal ediliyor ama yüzde 60’lara varan zam söz konusu değildi” diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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