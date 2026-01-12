Habertürk
Habertürk
        Sufle Tarifi: Kolay ve Nefis Sufle Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Sufle Tarifi: Kolay ve Nefis Sufle Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Sufle, akışkan çikolata dolgusu ve yumuşak dokusuyla tatlı severlerin en çok tercih ettiği tarifler arasında yer alır. Evde kısa sürede hazırlanabilen sufle, doğru tekniklerle yapıldığında pastane lezzetini aratmaz. Peki sufle yapılışı nasıldır ve bu tarifte hangi malzemeler kullanılır?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:43
        Sufle Tarifi
        Sufle, Fransız mutfağından dünyaya yayılan ve özellikle çikolatalı versiyonuyla bilinen bir tatlıdır. Dış kısmı hafif pişmiş, içi ise akışkan kalan çok sevilen bir tatlıdır. Pratik yapımı sayesinde evde de sıkça tercih edilir. Az sayıda malzeme ile hazırlanabilen sufle, fırında kısa sürede pişirilerek servis edilir. En önemli noktası, pişirme süresinin doğru ayarlanmasıdır. Fazla pişirilen sufle iç akışkanlığını kaybeder. Az pişirilen sufle ise istenilen formu yakalamayabilir. Peki sufle malzemeleri neler?

        SUFLE TARİFİ

        Sufle tarifi oldukça temeldir. Evde temel olarak çikolata, yumurta ve şeker varsa tarif için hazırsınız demektir. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, mutfakta fazla zaman harcamadan şık bir tatlı sunmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Suflenin lezzetini belirleyen en önemli unsurlar kaliteli çikolata kullanımı ve karışımın doğru kıvamda hazırlanmasıdır.

        Klasik çikolatalı sufle, küçük porsiyonluk kaplarda pişirilir ve ağırlıklı olarak sıcak servis edilir. İç kısmının akışkan kalması, bu tatlının en ayırt edici özelliğidir. Sufle, eğer uygun görülürse servis öncesinde üzerine pudra şekeri serpilerek ya da dondurma eşliğinde sunulabilir.

        SUFLE MALZEMELERİ

        Sufle malzemeleri son derece basittir. Evde klasik bir sufle hazırlamak için gerekli malzemeler şöyledir;

        • 80 gram bitter çikolata
        • 80 gram tereyağı
        • 2 adet yumurta
        • 1 çay bardağı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı un

        Bu ölçüler, daha çok 2 ya da 3 porsiyonluk sufle için idealdir. Bitter çikolata yerine sütlü çikolata da tercih edilebilir. Fakat bu durumda şeker miktarının azaltılması önerilir. Tereyağı, suflenin daha yoğun ve parlak bir doku kazanmasına olanak tanır.

        SUFLE YAPIMI

        Sufle yapımı şayet doğru adımlar izlenirse son derece pratiktir. İlk aşamada çikolata ve tereyağı benmari usulü eritilir. Bu yöntem, çikolatanın yanmasını önler ve pürüzsüz bir kıvam elde edilmesini sağlar. Eriyen karışımın oda sıcaklığında bir miktar dinlendirilmesi önerilir.

        Ayrı bir kapta yumurta ve toz şeker, karışım açık renk alana dek dikkatle çırpılır. Bu aşamada şekerin tamamen erimesi oluşacak lezzet için kritiktir. Ardından eritilmiş çikolata karışımı yumurtalı karışıma eklenir ve homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Son olarak un ilave ederek spatula yardımıyla nazikçe karıştırmaya devam edebilirsiniz.

        SUFLE NASIL YAPILIR?

        Peki sufle nasıl yapılır? Hazırlanan sufle karışımı, önceden yağlanmış tatlı kaplarına eşit şekilde paylaştırılır. Kapların yaklaşık üçte ikisinin doldurulması yeterlidir. İşte tarifin detayları;

        • Fırın, önceden 200 dereceye ısıtılır.
        • Sufleler, önceden ısıtılmış fırında ortalama 8-10 dakika pişirilir.
        • Pişirme süresi, fırının gücüne ve kapların büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.
        • Suflenin kenarları pişmiş, ortası ise hafif sallanır durumda olmalıdır.
        • Fırından çıkan sufleler bekletilmeden servis edilmelidir.
        • Bekledikçe iç akışkanlığını kaybedebilir.

        Öneri: Servis sırasında üzerine pudra şekeri serpilebilir ya da yanına bir top dondurma eklenebilir. Böylece daha damak tadına uygun bir lezzet elde edilebilir.

        SUFLE PÜF NOKTALARI

        Sufle yapımı için bazı püf noktalar vardır. Bunları aşağıda bulabilirsiniz;

        • Sufle yapımında en önemli püf noktası pişirme süresinin doğru ayarlanmasıdır.
        • Birkaç dakikalık fazla pişirme, suflenin kek kıvamına dönüşmesine neden olabilir. Bu nedenle ilk denemelerde fırın gözlemlenmelidir.
        • Çikolata kalitesi, suflenin lezzetini doğrudan etkiler. Yüksek kakao oranına sahip çikolatalar, daha yoğun bir tat sunar.
        • Yumurta ve çikolata karışımının çok sıcak olmaması yumurtanın pişmesini önlemek açısından önemlidir.
        • Un miktarının fazla kaçırılmaması gerekir. Az miktarda un, suflenin iç dokusunun akışkan kalmasına yardımcı olur.

        Bunların yanı sıra sufle kaplarının mutlaka yağlanması önerilir. Bu, pişirme sonrası tatlının kolayca çıkmasını sağlar.

        SUFLE NEDEN AKIŞKAN OLMAZ?

        Suflenin akışkan olmamasının en yaygın nedeni pişirme süresinin fazla tutulmasıdır. Sufle, yüksek ısıda kısa sürede pişirilmesi gereken bir tatlıdır. Fırında birkaç dakikalık gecikme bile iç kısmın tamamen pişmesine ve akışkan dokunun kaybolmasına neden olabilir. Bu durumda sufle, kek kıvamına yaklaşır.

        Bir diğer önemli etken un miktarıdır. Tarifte belirtilenden fazla un kullanılması, suflenin iç dokusunu bağlar ve akışkanlığı azaltır. Sufle tariflerinde un, yalnızca yapıyı tutturmak amacıyla az miktarda kullanılır. Un oranı arttıkça iç dolgunun akma özelliği azalır.

        Çikolata ve tereyağı oranı da akışkanlık üzerinde belirleyicidir. Yetersiz çikolata ya da yağ kullanımı, karışımın fırında daha hızlı sertleşmesine yol açabilir. Ayrıca çikolata kalitesi de önemlidir. Düşük kakao oranına sahip çikolatalar, pişirme sırasında beklenen akışkan dokuyu sağlamayabilir.

        Son olarak fırının önceden ısıtılmamış olması da suflenin akışkan olmamasına neden olabilir. Soğuk fırına giren sufle karışımı yavaş piştiği için iç ve dış kısımlar eşit şekilde pişer ve akışkan merkez oluşmaz. Bu nedenle sufle, mutlaka önceden ısıtılmış fırında pişirilmelidir.

