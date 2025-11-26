Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şüheda Erkoç, Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek - Magazin haberleri

        Şüheda Erkoç, Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek

        Şüheda Erkoç, Çin'de düzenlenecek Miss Model of the World 2025'te Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 21:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'yi temsil edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek '2025 Miss Model of the World' (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması), 65 ülkenin katılımıyla aralık ayında Çin'in Shenzhen şehrinde gerçekleştirilecek.

        Yarışmada; Türkiye'yi, geçtiğimiz günlerde Ege adalarında gerçekleştirilen '2. Miss Cruise' güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Şüheda Erkoç temsil edecek.

        REKLAM

        Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarışmaya katılacağını duyururken; "Türkiye’nin güçlü, özgüvenli ve modern yüzünü Çin’deki Miss Model of the World sahnesine taşımaya hazırım. Yıllardır emek verdiğim mankenlik yolculuğumu şimdi uluslararası bir arenada, dünyanın en prestijli sahnelerinden birinde temsil edeceğim. Bu yarışmada yalnızca bir model olarak değil, Türk kadınının duruşunu, zarafetini, disiplinini ve sahnedeki gücünü göstermek için oradayım. Her adımımda ülkemin bayrağını en üst seviyede taşıyacağım. Desteğiniz benim için güç. Türkiye olarak adımızı bir kere daha tarihe yazma vakti" ifadelerini kullandı.

        Son paylaşımında ise Çin’e varışını duyuran Şüheda Erkoç, heyecanını şu sözlerle paylaştı; "Beklenen gün geldi. Aylarca çalıştığım, her gün emek verdiğim, hayallerimle büyüttüğüm bu büyük yolculuk artık başlıyor. Bugün sadece bir yarışmaya çıkmıyorum; ülkemi, bayrağımı ve Türk kadınının gücünü dünyaya göstermeye gidiyorum. Her zaman söylediğim gibi, bir kadının inancı, emeği ve kararlılığı hiçbir sınır tanımaz. Ben de bugün o inançla yola çıkıyorum. Bu süreçte desteğiniz benim için tarif edilemez bir güç… Yorumlarınız, dualarınız, kalpten gelen her mesajınız sahnede adım adım bana eşlik ediyor. Gücünüzü, enerjinizi ve sevginizi yanımda hissetmek için sabırsızlanıyorum."

        REKLAM

        Öte yandan, Miss Turkey 2017’de ikinci seçilen Pınar Tartan, 2018 Miss Model of the World yarışmasında birinciliği kazanmıştı.

        Pınar Tartan
        Pınar Tartan

        Fotoğraflar: Instagram, DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Miss Model of The World 2025
        #Şüheda Erkoç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!