Şüheda Erkoç, Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek '2025 Miss Model of the World' (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması), 65 ülkenin katılımıyla aralık ayında Çin'in Shenzhen şehrinde gerçekleştirilecek.

Yarışmada; Türkiye'yi, geçtiğimiz günlerde Ege adalarında gerçekleştirilen '2. Miss Cruise' güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Şüheda Erkoç temsil edecek.

Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarışmaya katılacağını duyururken; "Türkiye’nin güçlü, özgüvenli ve modern yüzünü Çin’deki Miss Model of the World sahnesine taşımaya hazırım. Yıllardır emek verdiğim mankenlik yolculuğumu şimdi uluslararası bir arenada, dünyanın en prestijli sahnelerinden birinde temsil edeceğim. Bu yarışmada yalnızca bir model olarak değil, Türk kadınının duruşunu, zarafetini, disiplinini ve sahnedeki gücünü göstermek için oradayım. Her adımımda ülkemin bayrağını en üst seviyede taşıyacağım. Desteğiniz benim için güç. Türkiye olarak adımızı bir kere daha tarihe yazma vakti" ifadelerini kullandı.