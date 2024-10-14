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        Şuhut'a yapılacak gölet için yer tespiti çalışması

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapımı planlanan gölet için yer tespit çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:00
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        Şuhut'a gölet yapılacak
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılacak olan gölet için yer tespit çalışması başlatıldı.

        Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göletin Şuhut ilçesine bağlı Arızlı köyü sınırları içerisinde yapılmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Mera Kanunu çerçevesinde başvurusu yapılan ve projesinde kamu yatırımının yapılması amacı ile mera alanına denk gelen kısımlarının tahsis amacı değişikliğinin yapılabilmesi için arazi kontrolleri İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi."

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