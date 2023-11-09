Şükran Ovalı "yün külot" modasına uydu! Pozuna gelen tepkilere yanıt verdi!
Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren oyuncu Şükran Ovalı, geçtiğimiz günlerde Duygu Özaslan'ın da giydiği "yün külot" modasına uydu. Ünlü ismin pozuna eleştiri yağdı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde boy gösteren Şükran Ovalı, son pozuyla gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde bir davete yün külot ile gitmeyi tercih eden fenomen Duygu Özaslan'dan sonra bu sefer bu modaya Şükran Ovalı katıldı.
Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın yün külot ile verdiği pozlarına bir takipçisi "Şükran hanım yünlü don terletmesin" yorumunda bulundu.
Şükran Ovalı kendisine gelen yoruma kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu: "Yok tam tersi korur" yanıtını verdi.
İşte Şükran Ovalı'nın pozları...