Şükran Ovalı "yün külot" modasına uydu! Pozuna gelen tepkilere yanıt verdi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde boy gösteren Şükran Ovalı, son pozuyla gündem oldu.

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Geçtiğimiz günlerde bir davete yün külot ile gitmeyi tercih eden fenomen Duygu Özaslan'dan sonra bu sefer bu modaya Şükran Ovalı katıldı.