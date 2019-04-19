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Benimle daha önce çalışan arkadaşlar da zaman zaman "Şükriye Hanım sizin çin öldü diyorlar" diyorlar. Artık o kadar alıştım ki, "Evet öyle söylüyorlar" diyorum. 2 yıl oldu hastalandığımdan beri karıştırıyorlar beni malesef bu benim için çok olumsuz bir şey 'Yaşıyorum' diyorum sürekli herkese.