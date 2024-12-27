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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu yenileniyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Şükrü Saracoğlu yenileniyor!

        Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni yenilemeye devam ediyor. Modernizasyon çalışmaları kapsamında stat, ileri ses teknolojileriyle donatılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:40
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        Şükrü Saracoğlu yenileniyor!
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        Türkiye’nin önde gelen firmalarından Atempo Şirketler Grubu ile yapılan iş birliğiyle yürütülen yenileme projesi tüm hızıyla devam ediyor.

        Statta yapılan en önemli değişikliklerden biri olan yeni ses sistemi projesinde önemli bir aşamaya geçildi. tribünlerde hoparlörlerin montajına başlandı.

        Projenin teknik detaylarına göre, altyapı kablolaması, kablo taşıma, tavan ve askı aparatlarının montajı ile kontrol odalarındaki cihazların yerleştirilmesi tamamlandı. Şimdi ise sıra hoparlörlerin montajından sonra başlayacak test sürecinde.

        Dünya çapında bilinen D&B markasına ait ürünlerin kullanıldığı bu modern ses sistemi projesinin ocak ayında tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar sona erdiğinde, stadın aydınlatma, müzik ve ses sistemleri tamamen entegre hale gelecek.

        Ayrıca stadyum, ışık oyunları yapılabilecek bir sisteme kavuşarak taraftarlara benzersiz bir atmosfer sunacak.

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