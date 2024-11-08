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        Haberler Gündem Güncel Sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf'tan acı haber | Son dakika haberleri

        Sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

        Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Bedir'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 08:57 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:57
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        14 yaşındaki Yusuf'tan acı haber
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde, dün, kardeşiyle girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında kapıldığı akıntıda kaybolan Yusuf Bedir'i bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

        Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir ve Ahmet Bedir (13), Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde girdikleri DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılmıştı.

        Olay yerinden geçerken çevredekilerin yardım istediği İsa Aslan (32) girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i kurtarmış, Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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        #adana
        #sulama kanalı
        #boğulma
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