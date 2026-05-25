Sular altındaki köyün simge leyleği
Gaziantep'te baraj suları altında kalan Belören Köyü, düzenlenen kano turlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Doğaseverler, batık yapı kalıntıları arasında gezerken bölgenin simgesi haline gelen leyleği de yakından gözlemliyor
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:07 Güncelleme:
Gaziantep’te yıllar önce baraj suları altında kalan Belören Köyü, günümüzde düzenlenen kano turlarıyla doğaseverleri ağırlıyor.
Yöre halkının yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçiler, su yüzeyindeki yapı kalıntıları arasında gerçekleştirilen gezilerle hem batık köyün tarihine tanıklık ediyor hem de sakin bir atmosferin tadını çıkarıyor.
Doğayla iç içe yapılan bu turlarda, bölgenin simgesi haline gelen ve sular altındaki eski yerleşimin tek sakini olan leylek de ziyaretçiler tarafından yakından gözlemlenebiliyor.
