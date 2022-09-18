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İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2022 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kececi Piri Mah,Piripaşa Mah,Fetihtepe Mah,Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2022 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2022 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Esentepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2022 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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