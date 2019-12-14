Son haline kendisi bile inanamadı!

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Aralık Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, K.Çekmece, Zeytinburnu, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde 14 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 ARALIK 2019

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-14 10:56:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-14 09:56:53.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Süleymaniye Mah,Yenikent Mah,Ardıçlı Mah,Sultaniye Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-14 09:57:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Işıklar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-14 10:44:57.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-14 09:27:48.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-14 10:10:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Merkez Efendi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-14 09:27:48.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-14 09:55:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.