Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Aralık Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, K.Çekmece, Zeytinburnu, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde 14 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kayabaşı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 10:56:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dereseki Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 09:56:53.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Süleymaniye Mah,Yenikent Mah,Ardıçlı Mah,Sultaniye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 09:57:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Işıklar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 10:44:57.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Molla Fenari Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 09:27:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 10:10:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Efendi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 09:27:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 09:55:31.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selami Ali Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-14 11:15:15.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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