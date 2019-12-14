Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, K.Çekmece, Zeytinburnu, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Aralık Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, K.Çekmece, Zeytinburnu, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde 14 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 ARALIK 2019

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Kayabaşı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 10:56:52.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Dereseki Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 09:56:53.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Süleymaniye Mah,Yenikent Mah,Ardıçlı Mah,Sultaniye Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 09:57:01.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Işıklar Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 10:44:57.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Molla Fenari Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 09:27:48.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 10:10:32.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Merkez Efendi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 09:27:48.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 09:55:31.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Selami Ali Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-14 11:15:15.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrik kesintisi 14 Aralık! BEDAŞ elektrik kesintisi programı - Elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEMBugünkü elektrik kesintisi listesi
MEB duyurdu: 2020 Sömestr tatili tarihi belli oldu! 15 Tatil ne zaman?
GÜNDEM2020 Sömestr tatili ne zaman?
SON DAKİKA KAN DONDURDU! Çocukları dövüp parayı alan bakıcıdan koruma kararı!
GÜNDEMÇocukları döven bakıcı 'korunma' talep etti!
SON DAKİKA... Kars-Erzurum seferini yapan yük treni otomobile çarptı: 3 ölü
GÜNDEMYük treni otomobile çarptı: 3 ölü!
AÖF sınavı saat kaçta bitecek? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMAÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Genç kadını dövüp, araçtan attı!
GÜNDEMYaşananlardan sonra genç kadın şoka girdi!
SON DAKİKA FETÖ! FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçıran çete çökertildi!
GÜNDEMFETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçırıyorlardı!
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den önemli uyarı! İki bölgede sağanak yağış!
GÜNDEMMeteoroloji uyardı! İki bölgede kuvvetli sağanak!
SON DAKİKA ŞOKE EDEN OLAY! İnternette viral oldu! Olay yeri: Trabzon! Tavandan doktorun önüne düştü!
GÜNDEMOlay yeri: Trabzon! Tavandan doktorun önüne düştü!
Vakko 13 yıl sonra Beyoğlu'na geri dönüyor
GÜNDEMVakko Beyoğlu'nda dönüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X