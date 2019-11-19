Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 19 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 KASIM 2019
|İlçe
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|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
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|Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
|Açıklama
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|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2019-11-19 09:19:19.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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