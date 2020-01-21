Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Ocak Salı günü merak konusu oldu. İSKİ berlirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde 21 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 OCAK 2020
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:10:54.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Celaliye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:41:19.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mahyenibosna
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 10:22:21.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çınar Mah,Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:53:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadolap Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 10:07:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:36:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Topağacı Mah,Tantavi Mah,Site Mah,Yamanevler Mah,İstiklal Mah,İnkilap Mah,Yenişehir Mah,Namık Kemal Mah,Dumlupınar Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:45:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçüksu Mah,Küçük Çamlıca Mah,Küplüce Mah,Kirazlıtepe Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah,Altunizade Mah,Bahçelievler Mah,Kısıklı Mah,Kuleli Mah,Kandilli Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR