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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 21 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan ve birçok ilçelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 21 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Ocak Salı günü merak konusu oldu. İSKİ berlirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde 21 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 OCAK 2020

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 09:10:54.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Celaliye Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 09:41:19.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mahyenibosna
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 10:22:21.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 09:57:35.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Çınar Mah,Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 09:53:34.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Karadolap Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 10:07:55.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 09:36:43.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Topağacı Mah,Tantavi Mah,Site Mah,Yamanevler Mah,İstiklal Mah,İnkilap Mah,Yenişehir Mah,Namık Kemal Mah,Dumlupınar Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 09:57:35.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 09:45:34.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küçüksu Mah,Küçük Çamlıca Mah,Küplüce Mah,Kirazlıtepe Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah,Altunizade Mah,Bahçelievler Mah,Kısıklı Mah,Kuleli Mah,Kandilli Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-21 09:57:35.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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