Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Şubat Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bakırköy, B.Çekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Kartal ve Sancaktepe ilçelerinde 25 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 ŞUBAT 2020

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-25 12:46:27.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-25 14:04:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-25 11:18:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-25 09:17:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-25 13:28:38.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.