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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 25 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir, Bakırköy, B.Çekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Kartal ve Sancaktepe ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

25 Şubat İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Şubat Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bakırköy, B.Çekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Kartal ve Sancaktepe ilçelerinde 25 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 ŞUBAT 2020

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Örnek Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-02-25 12:46:27.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-02-25 14:04:03.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-02-25 11:18:12.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-02-25 09:17:06.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Açıklama:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-02-25 13:28:38.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Karlıktepe Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-02-25 11:15:20.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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