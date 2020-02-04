Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Şubat Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde 4 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 ŞUBAT 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-04 08:44:00.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-04 08:57:46.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.