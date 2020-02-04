Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Şubat Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde 4 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 ŞUBAT 2020
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ulus Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-04 08:44:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-04 08:57:46.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tozkoparan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 15:53:15.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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