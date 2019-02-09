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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 28 Mayıs günü saat 03.50’de Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Koca tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çet'in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve plazadan atılarak öldürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk celsesinde sanık savunmaları alındı, ardından da tanıklar dinlenildi. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Öte yandan, olayın yaşandığı plazadaki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler dava dosyasına delil olarak girdi. Asansörün bulunduğu koridordaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sanıkların olayın yaşandığı saatten 18 dakika sonra koridora çıktığı görülüyor. Yerde oturan kişinin sanık Çağatay Aksu, diğerinin ise Berk Akand olduğu görülüyor. Alkollü olan Akand’ın yürümekte zorluk çektiği ve dengesiz bir şekilde sağa sola yürüdüğü anbean kaydedildi. Ayrıca, sanık Akand’ın diğer sanık Aksu ile tartıştığı da görüntülere yansıdı.
ŞULE'NİN OFİS İÇİNDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çet'in avukatı Umur Yıldırım, davanın görüldüğü Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Mersin Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda görevli iki adli tıp uzmanına hazırlattıkları raporu da sunmuştu. Avukat Yıldırım, bu rapora göre de Çet'in tecavüze uğradığını ve daha sonra öldürülüp 20'nci kattan atıldığının ortaya çıktığını iddia etmişti.
Sanık Berk Akand'ın avukatı ise buna karşılık dosyaya yeni görüntüler sundu.
Duruşmada sanık Berk Akand, o gece eğlendikleri anları cep telefonuyla kaydettiğini ve davanın tanıklarından Pınar T.'ye gönderdiğini söylemişti. Sanık Akand, tüm suçlamaları reddetmiş ve okul döneminde gönül ilişkisi olduğunu söylediği Pınar T.'yi de oraya davet ettiğini, eğlendiklerini göstermek için de çektiği videoları gönderdiğini belirtmişti. Sanık Akand'ın avukatı, Paşa Büyükkayaer, söz konusu görüntüleri dosyaya delil olarak sunduklarını kaydetti.
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