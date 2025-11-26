Sultanahmet - Sabiha Gökçen kaç kilometre? Sultanahmet - Sabiha Gökçen arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Sultanahmet'ten Sabiha Gökçen'e gitmek, İstanbul'un coğrafi ve lojistik büyüklüğünü anlamak için mükemmel bir derstir. Bir yanda, dar sokakların, tramvay yollarının ve tarihi dokunun hakim olduğu, araçla hareket etmenin zor olduğu bir yarımada; diğer yanda ise modern otoyolların ve yeni metro hatlarının ulaştığı, şehrin kilometrelerce uzağındaki bir havalimanı. Bu iki noktayı birbirine bağlamanın en büyük mücadelesi, Boğaz'ı geçmek (Avrasya Tüneli veya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile) ve ardından Anadolu yakasının en yoğun arteri olan D-100 (E-5) karayolunun meşhur trafiğiyle başa çıkmaktır. İşte detaylar…

SULTANAHMET - SABİHA GÖKÇEN KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Sultanahmet - Sabiha Gökçen kaç kilometre sorusunun yanıtı, hangi karayolu güzergahını ve hangi Boğaz geçişini tercih ettiğinize bağlı olarak küçük farklılıklar gösterir. İki nokta da İstanbul'un zıt uçlarında yer alır; Sultanahmet, Avrupa yakasının en tarihi güney ucunda, Sabiha Gökçen ise Asya yakasının en modern doğu ucundadır.

En yaygın ve en popüler karayolu güzergahı, Sultanahmet'ten sahil yolunu (Kennedy Caddesi) takip ederek Avrasya Tüneli'ne girmektir. Bu tünel, Boğaz'ı deniz tabanının altından, en hızlı şekilde geçmenizi sağlar. Avrasya Tüneli'ni kullanarak Asya yakasına (Koşuyolu/Üsküdar) geçtikten sonra, doğrudan D-100 (E-5) karayoluna bağlanılır. Bu noktadan itibaren, Kartal ve Pendik istikameti takip edilerek havalimanının Kurtköy bağlantı yoluna ulaşılır. Bu rota üzerinden, iki nokta arasındaki mesafe yaklaşık olarak 44 ila 46 kilometre arasındadır.

Alternatif bir rota olarak, eğer Avrasya Tüneli yerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü (Boğaziçi Köprüsü) kullanmayı tercih ederseniz, Sultanahmet'ten Galata Köprüsü veya Atatürk Bulvarı üzerinden Beşiktaş veya Mecidiyeköy istikametine giderek köprüye ulaşmanız gerekir. Bu güzergah, mesafeyi 50 ila 55 kilometreye çıkarır. Daha da önemlisi, bu rota sizi İstanbul'un en yoğun şehir içi trafiğinin (Eminönü, Karaköy, Beşiktaş veya Mecidiyeköy) tam ortasına sokar ve köprü trafiği nedeniyle neredeyse her zaman çok daha uzun sürer. SULTANAHMET - SABİHA GÖKÇEN NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? İstanbul'da mesafenin kilometre ile değil, dakika ile ölçüldüğü gerçeği, bu güzergahta kendini en net şekilde gösterir. Sultanahmet - Sabiha Gökçen arası mesafe ne kadar sorusunun zaman cinsinden cevabı, günün saatine ve seçtiğiniz vasıtaya bağlı olarak 45 dakikadan 3 saate kadar değişebilir. Sultanahmet - Sabiha Gökçen ne kadar sürede gidilir sorusuna verilebilecek en değişken yanıt karayolu araçlarına aittir. Özel araç, taksi veya önceden ayarlanmış bir özel transfer (VİP) kullanmak, "kapıdan kapıya" en konforlu seçenek gibi görünse de, aynı zamanda en riskli olanıdır. Eğer trafiğin tamamen kapalı olduğu bir saatte (örneğin sabaha karşı 04:00 veya pazar sabahı 06:00) yola çıkarsanız, Avrasya Tüneli üzerinden havalimanına 40 ila 45 dakika gibi rekor bir sürede ulaşabilirsiniz. Ancak, bu süre günün normal saatlerinde (off-peak) 1 saat 15 dakikayı bulur. Asıl tehlike ise sabah işe gidiş (07:30-10:00) ve özellikle akşam iş çıkışı (16:30-20:00) saatleridir. Bu "pik saatlerde", D-100 karayolu üzerindeki (özellikle Göztepe, Bostancı, Maltepe ve Kartal) trafik kilitlenme noktasına gelir. Yolculuk süreniz kolaylıkla 2 saati, hatta 2 saat 30 dakikayı bulabilir. Yolda meydana gelebilecek küçük bir kaza bile tüm planlarınızı altüst edebilir. Ayrıca, bu seçeneğin maliyeti de yüksektir; taksimetre ücretine ek olarak Avrasya Tüneli veya köprü geçiş ücreti de (ki bu tünel ücreti oldukça yüksektir) yolcuya yansıtılır. Bu nedenle, uçağa yetişmeye çalışan bir yolcu için taksi, en stresli yöntemdir.