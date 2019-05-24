Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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