Sultangazi'de caddeler göle döndü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yağmur nedeniyle göle dönen caddede vatandaşlar duvara tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı. Su birikintisi içerisinde bozulup kalan aracı ise vatandaşlar iterek bulunduğu yerden çıkardı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından Sultangazi'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağış sonrası Habibler Mahallesi'nde birçok noktada su birikintileri oluştu. Araba Konağı Caddesi'nde yaşanan su birikintileri hem yayaları hem de araç sürücülerini zorladı. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, trafik oluştu. Bazı vatandaşlar ise bahçe duvarlarına tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı.