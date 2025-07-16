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        Haberler Gündem Güncel Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:01
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        Zübeyde Hanım Mahallesindeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Orman içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, alana girişler kapatıldı.

        Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

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