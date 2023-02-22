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İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Sivas'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlar kendi illerindeki hatta ilçelerindeki olası riskler hakkında araştırmalar yapıyor. Uzmanların İstanbul depremi hakkında uyarılar vermesinden sonra ilçelerin deprem risk haritaları gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Peki, İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı? Sultangazi'nin deprem riski nedir? Sultangazi deprem riski ve dayanıklılık haritası!

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  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    sultangaziİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında vatandaşların bilmesi gereken tüm konuları detaylı bir şekilde açıkladı. İşte Sultangazi hakkında merak edilen; "İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı? Sultangazi'de deprem riski nedir?" sorularının yanıtları ve Sultangazi deprem riski ve dayanıklılık haritası!
  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    SULTANGAZİ RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    İstanbul'un ilçelerinden biri olan Sultangazi, il merkezine 15 km uzaklıkta yer almaktadır. 36.26 km2 yüz ölçümüne sahip olan Sultangazi'nin doğusunda Eyüpsultan, batısında Esenler, güneyinde Gaziosmanpaşa, kuzeybatısında Başakşehir bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre Sultangazi'de 16 mahalle bulunmaktadır.
  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    Sultangazi ilçesinde yapım yılına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1980 öncesi 4.502 adet (%13), 1980-2000 arası 18.421 adet (%54), 2000 sonrası 11.046 adet (%33)
  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    Sultangazi ilçesinde kat sayısına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1-74 arası katlı binalar 16.839 adet (%49.57), 5-8 arası katlı binalar 17.086 (%50.31), 9-19 arası katlı binalar 44 adet (0.12)
  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    **Senaryo depremi için Sultangazi ilçesi "Mahalle bazlı bina hasar" tahminleri
  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    **Senaryo depremi için Sultangazi ilçesi "Mahalle bazlı can kaybı-yaralanma" tahminleri
  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    **Senaryo depremi için Sultangazi ilçesi "Mahalle bazlı geçici barınma ihtiyacı" tahminleri
  • SULTANGAZİ DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sultangazi'de deprem riski nedir?

    **Senaryo depremi için Sultangazi ilçesi "Mahalle bazlı altyapı hasarı" tahminleri

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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