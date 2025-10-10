Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi’nde 42. sezon başlıyor! - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi’nde 42. sezon başlıyor!

        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 42. sezonu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçında Zeren Spor, VakıfBank'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:59
        Sultanlar Ligi'nde 42. sezon başlıyor!
        Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 11 Ekim-21 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 3 Ocak-14 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

        SON ŞAMPİYON VAKIFBANK

        Ligde son şampiyon VakıfBank olurken, sarı-siyahlılar ligde 14 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Geçen sezon play-off finalinde mücadele ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'lık seriyle mağlup eden sarı-siyahlı ekip, şampiyonluğa ulaştı.

        VakıfBank, organizasyonda ilk şampiyonluğunu 1991-1992 sezonunda elde etti.

        ŞAMPİYONLUK REKORU ECZACIBAŞI'NDA BULUNUYOR

        Organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzesine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

        Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

        Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

        VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI

        VakıfBank, ligde son 13 sezonda 8 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

        Ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, birleşmenin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

        2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.

        VakıfBank, 2013-2014 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

        GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

        Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

        Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

        2019-2020 SEZONU TAMAMLANAMADI

        Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

        Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

        Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

        ŞAMPİYONLAR

        Kadın voleybolunda geride kalan 41 sezonun şampiyonları şöyle:

        Sezon Şampiyon

        1984-1985 Eczacıbaşı

        1985-1986 Eczacıbaşı

        1986-1987 Eczacıbaşı

        1987-1988 Eczacıbaşı

        1988-1989 Eczacıbaşı

        1989-1990 Emlak Bankası

        1990-1991 Emlak Bankası

        1991-1992 Vakıfbank

        1992-1993 Güneş Sigorta

        1993-1994 Eczacıbaşı

        1994-1995 Eczacıbaşı

        1995-1996 Emlak Bankas

        ı1996-1997 VakıfBank

        1997-1998 VakıfBank

        1998-1999 Eczacıbaşı

        1999-2000 Eczacıbaşı

        2000-2001 Eczacıbaşı

        2001-2002 Eczacıbaşı

        2002-2003 Eczacıbaşı

        2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta

        2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta

        2005-2006 Eczacıbaşı

        2006-2007 Eczacıbaşı

        2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva

        2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem

        2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem

        2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem

        2011-2012 Eczacıbaşı VitrA

        2012-2013 VakıfBank

        2013-2014 VakıfBank

        2014-2015 Fenerbahçe Grundig

        2015-2016 VakıfBank

        2016-2017 Fenerbahçe

        2017-2018 VakıfBank

        2018-2019 VakıfBank2

        019-2020 Şampiyon ilan edilmedi

        2020-2021 VakıfBank

        2021-2022 VakıfBank

        2022-2023 Fenerbahçe Opet

        2023-2024 Fenerbahçe Ope

        t2024-2025 VakıfBank

