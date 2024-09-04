Suluova'da kÃ¼ltÃ¼r ve sanat festivali 3 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼
Amasya'nÄ±n Suluova Belediyesi tarafÄ±ndan ilÃ§enin 67. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "1 EylÃ¼l KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Festivali" 3 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Festival sonunda 29 Ã§ocuÄŸu sÃ¼nnet eden Suluova Devlet Hastanesi doktor ve yetkililerine plaket, sÃ¼nnet olan Ã§ocuklara da gram altÄ±n hediye edildi
Amasya'nÄ±n Suluova Belediyesi tarafÄ±ndan ilÃ§enin 67. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla, "1 EylÃ¼l KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Festivali" dÃ¼zenlendi.
Halk oyunlarÄ± gÃ¶sterisi, sÃ¼nnet ÅŸÃ¶leni, uÃ§urma ÅŸenliÄŸi, yarÄ±ÅŸmalar ve konserlerin dÃ¼zenlendiÄŸi festival, 3 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.
Festival sonunda Kaymakam Åžafak GÃ¼rÃ§am ve Belediye BaÅŸkanÄ± RÄ±fat Uzun tarafÄ±ndan 29 Ã§ocuÄŸu sÃ¼nnet eden Suluova Devlet Hastanesi doktor ve yetkililerine plaket, sÃ¼nnet olan Ã§ocuklara da gram altÄ±n hediye edildi.
Ä°lÃ§edeki yerel ve ulusal basÄ±n mensuplarÄ±na da teÅŸekkÃ¼r plaketi verildi.
Belediye BaÅŸkanÄ± Uzun, 1 EylÃ¼l 1957'de ilÃ§e statÃ¼sÃ¼ kazanan Suluova'nÄ±n ilÃ§e oluÅŸunun 67. yÄ±lÄ±nÄ± kutlamanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, festivali tasarruf tedbirleri dolayÄ±sÄ±yla kÄ±sa tuttuklarÄ±, gelecek yÄ±llarda daha renkli kutlayacaklarÄ±nÄ± kaydetti.