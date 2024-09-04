Suluova'da kÃ¼ltÃ¼r ve sanat festivali 3 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼ Amasya'nÄ±n Suluova Belediyesi tarafÄ±ndan ilÃ§enin 67. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "1 EylÃ¼l KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Festivali" 3 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Festival sonunda 29 Ã§ocuÄŸu sÃ¼nnet eden Suluova Devlet Hastanesi doktor ve yetkililerine plaket, sÃ¼nnet olan Ã§ocuklara da gram altÄ±n hediye edildi

Anadolu AjansÄ± GiriÅŸ: 04.09.2024 - 18:23 GÃ¼ncelleme: 04.09.2024 - 18:24 facebook

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