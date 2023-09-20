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        Haberler Yaşam Sumak Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

        Sumak yetiştiriciliği ve püf noktaları: Sumak yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı?

        Sumak, özellikle Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya'da yüzyıllardır kullanılan, tıbbi ve mutfak uygulamalarına uygun bir bitkidir. Sumak yetiştiriciliği, uygun koşullarda ve uygun bakım teknikleriyle oldukça karlı olabilir. Sumak yetiştiriciliği nasıl yapılır, devlet desteği var mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:11
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        Sumak yetiştiriciliği ve püf noktaları
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        Sumak, genellikle baharat olarak kullanılan ve tıbbi özelliklere de sahip olan bir bitkidir. Anavatanı genellikle Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz olarak kabul edilir. Sumak yetiştiriciliği, uygun toprak ve iklim koşulları sağlandığında oldukça karlı bir iş kolu olarak karşımıza çıkar. Bu rehber, sumak yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağına, karlı olup olmadığına, devlet desteğinin bulunup bulunmadığına ve yetiştirme koşullarına dair bilgi sağlayacaktır.

        Sumak Bitkisi Genel Özellikleri ve Anavatanı

        Sumak, Anacardiaceae familyasına ait bir bitkidir ve genellikle sıcak iklimleri sever. Yaprakları bileşik, meyveleri ise küçük ve kırmızıdır. Meyveleri olgunlaştığında toz haline getirilip baharat olarak kullanılır. Anavatanı Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'dir.

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        Sumak Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

        Sumak yetiştiriciliği doğru bakım ve uygulamalarda aslında oldukça kolay bir süreçtir. Aşağıda sumak yetiştiriciliği püf noktaları hakkında temel bilgileri bulacaksınız.

        Toprak Seçimi ve Hazırlığı:

        • Sumak, kumlu, tınlı ve loam toprakları tercih eder.
        • Toprak hazırlığı için toprak analizi yapmak ve gerektiğinde kireç ya da organik madde eklemek faydalıdır.

        Ekim ve Dikim:

        • Sumak tohumları ya da fideleriyle yetiştirilebilir.
        • Tohumlar genellikle ilkbaharın başında ekilir. Fideler ise sonbaharın sonlarına doğru veya ilkbaharın erken dönemlerinde dikilebilir.
        • Dikim aralığı olarak 4 x 4 metre veya 5 x 5 metre aralıklar tercih edilebilir.

        Sulama:

        • Sumak, özellikle yetişme döneminde düzenli sulama gerektirir.
        • Yüzey sulaması ya da damla sulama yöntemi kullanılabilir.
        • Yağışın yetersiz olduğu dönemlerde sulama önemlidir.

        Gübreleme ve Budama:

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        • Organik gübre veya kompost kullanımı sumak yetiştiriciliğinde olumlu sonuçlar doğurur.
        • Azot, fosfor ve potasyum açısından zengin gübreler kullanılabilir.
        • Sumak ağaçlarını budamak, hava dolaşımını artırmak ve meyve verimini teşvik etmek için faydalıdır.
        • Genellikle kış sonu veya ilkbahar başında yapılır.

        Hasat:

        • Sumak genellikle sonbaharda hasat edilir. Olgunlaşan meyveler elle ya da makineyle toplanabilir.
        • Hasat edilen meyveler güneşte kurutulduktan sonra öğütülerek baharat olarak kullanılır.

        Hastalık ve Zararlılar:

        • Özellikle aşırı sulama, kök çürüklüğü gibi hastalıklara yol açabilir.
        • Bunun dışında yaprak bitleri ve örümcek akarları da problem olabilir. Doğal pestisitler veya entegre zararlı yönetimi kullanılabilir.

        Sumak Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

        Sumak yetiştiriciliği, özellikle baharat ve tıbbi ürün talebinin yüksek olduğu bölgelerde oldukça karlı olabilir. Ancak, yatırım maliyetleri ve bakım giderleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle organik üretim yapılıyorsa, kar marjı daha da artabilir. Sumak yetiştiriciliğinde pazarın ve pazarlama stratejilerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir.

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        Sumak Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

        Sumak, tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli devlet destekleri bulunmaktadır. Bunlar;

        • Kırsal kalkınma programı kapsamında hibe ve düşük faizli krediler
        • İyi tarım uygulamaları desteği
        • Organik tarım desteği
        • Mazot ve gübre desteği
        • Toprak analizi desteği

        Sumak Yetiştirme Koşulları Neler?

        Sumak yetiştiriciliği, belli başlı koşullara ve dikkat edilmesi gereken püf noktalarına sahiptir. İşte sumak yetiştiriciliği için gerekli koşullar:

        • Sumak, kumlu-loam ya da tınlı toprakları tercih eder. Ağır ve suyu fazla tutan topraklarda kök çürümesi riski artar.
        • İdeal toprak pH seviyesi 6-7 arasındadır. Asidik ya da alkali topraklar için düzenlemeler yapılabilir.
        • İyi drenajlı topraklar sumak yetiştiriciliği için uygundur. Aşırı suyu topraktan çekebilecek bir drenaj sistemi önemlidir.
        • Sumak, ılıman ve yarı kurak iklimleri sever. Ancak, aşırı soğuklara veya don olaylarına karşı dayanıklı değildir.
        • Deniz seviyesinden ortalama 500-1500 metre yükseklikte yetiştirilebilir.
        • Sumak aşırı sulamayı sevmez, fakat yine de kurak koşullara da dayanıklı değildir.
        • Sabah erken veya geç akşam saatleri, yapraklara su temas etmeyecek şekilde sulama yapılmalıdır.
        • Kompost veya çiftlik gübresi gibi organik maddeler toprağa eklenmelidir.
        • Azot, fosfor, ve potasyum içeren dengeli gübreler kullanılabilir.
        • Meyve verimini artırmak ve ağacın formunu korumak için düzenli budama gereklidir.
        • Yaprak bitleri, örümcek akarları gibi zararlılara karşı önlem alınmalıdır.
        • Genellikle Eylül ve Ekim aylarında hasat yapılır. Olgunlaşan meyveler dikkatlice elle toplanmalı ve hemen işlenmelidir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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