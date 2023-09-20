Kayısı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Kayısı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Kayısı yetiştiriciliği ve püf noktaları: Kayısı yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı? Kayısı yetiştiriciliği, meyve sektöründe önemli yeri olan ürünlerin başında gelmektedir. Kendine has zorlukları olan kayısı yetiştiriciliği doğru bakım ve uygulamalarla karlı bir yatırım haline gelebilir. Kayısı yetiştiriciliği nasıl yapılır, devlet desteği var mı? İşte detaylar…

Kayısı, tatlı ve aromatik meyvesiyle pek çok kişinin favorisi olan bir ağaç türüdür. Anavatanı Çin ve Orta Asya olarak kabul edilir, fakat günümüzde dünya genelinde birçok farklı iklim ve toprak koşullarında yetiştirilmektedir. Bu meyve, yalnızca tüketim için değil, aynı zamanda birçok endüstriyel alanda da kullanılmaktadır. Bu yazımızda, kayısı bitkisinin genel özellikleri, yetiştirme koşulları ve püf noktaları hakkında kapsamlı bilgiler bulacaksınız.

Kayısı Bitkisi Genel Özellikleri

Kayısı, Prunus armeniaca Latince adıyla gülgiller familyasına aittir. Anavatanı Çin ve Orta Asya olan kayısı ağacı yumuşak tatlı ve aromatik meyvelere sahiptir. Kayısı ağacı 3-10 metre arası yüksekliğe ulaşabilir. Geniş ve kalp şeklinde, kenarları hafif dalgalı yaprakları vardır.

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Kayısı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kayısı yetiştiriciliği eğer uygun iklimde yaşıyorsanız aslında kolay bir süreçtir. Aşağıda kayısı yetiştiriciliği püf noktaları hakkında temel bilgileri bulacaksınız.

Toprak Seçimi ve Hazırlığı:

Yetiştiricilik yapmadan önce toprak testi yapılmalıdır. Toprağın pH değeri 6-7.5 arasında olmalıdır.

Toprağın iyi drenajlı olması gerekir, su birikintileri kayısı ağacının köklerine zarar verebilir.

Ekimden önce toprak derin bir şekilde işlenmeli, taşlar ve yabancı otlar temizlenmelidir.

Fidan Seçimi ve Dikimi:

Sağlıklı, hastalıksız fidanlar seçilmelidir.

İlkbaharın başlangıcı veya sonbaharın sonları genellikle en uygun dikim zamanlarıdır.

Fidanlar, kök boğazı toprak seviyesine gelecek şekilde dikilmelidir.

Sulama:

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İlk yıllarda sık sık ama az miktarda sulama yapılmalıdır.

Meyve oluşumu sırasında su ihtiyacı artar; bu dönemde dikkatli sulama yapılmalıdır.

Gübreleme ve Besleme:

Kompost veya hayvan gübresi gibi organik gübreler tercih edilebilir.

Fosfor, potasyum ve azot açısından zengin kimyasal gübreler de kullanılabilir.

Budama:

Budama genellikle sonbahar sonu veya ilkbahar başı yapılır.

Ölü, hastalıklı veya iç içe geçmiş dallar kesilmelidir.

Hastalık ve Zararlı Kontrolü:

Özellikle nemli dönemlerde mantar hastalıklarına karşı önlem alınmalıdır.

Aphidler, örümcek akarları gibi zararlılara karşı uygun ilaçlar kullanılabilir.

Hasat:

Meyveler tam olgunlaştığında, renkleri parlak ve tatları tam anlamıyla oluştuğunda hasat edilmelidir.

Hasat sırasında meyvelere zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır.

Püf Noktaları:

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Ağır kış koşullarına dayanıklı olmayan kayısı ağaçları, ilkbaharda geç donlardan korunmalıdır.

Ağaç yeterince büyümeden aşırı meyve yükü oluşturmamalı, gerektiğinde incelemeler yapılmalıdır.

Kayısı Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Kayısı yetiştiriciliği oldukça karlı bir iş kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş bir kullanım çeşitliğine sahip olan kayısı hem taze tem de kuru olarak tüketilebilmektedir. Özellikle kurutma, konserve, meyve suyu, marmelat gibi ürünler için talep yüksektir. Ancak, başlangıç yatırım maliyetleri ve bakım giderleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer yandan organik yetiştiricilikte kar marjı her zaman daha yüksektir.

Kayısı Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

Kayısı yetiştiriciliği devlet desteği kapsamına alınan ürünlerdendir. Bu desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye olunması gerekmektedir. Bu destekler ise şöyle sıralanabilir:

Yurt içi sertifikalı fidan ve standart fidan kullanımı desteklemesi

Üreticilere düşük faizli kredi desteği

İyi tarım uygulamaları desteği

Depo kira desteği (kuru kayısı için)

Üreticilere nakliye desteği

Kayısı Yetiştirme Koşulları Neler?

Kayısı yetiştiriciliği, özen ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Ancak uygun koşullar sağlandığında, oldukça verimli ve karlı bir iş kolu olabilir. İşte kayısı yetiştiriciliği için dikkat edilmesi gereken bazı koşullar:

Kayısı, ılıman iklimi sever fakat soğuğa karşı da dayanıklıdır. Yüksek sıcaklıklar ve nem oranı, çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Deniz seviyesinden 500–1500 metre yüksekliği ideal kabul edilir.

Güçlü rüzgarlar çiçeklenme ve meyve setini olumsuz etkileyebilir, bu yüzden rüzgar almayan bir konum tercih edilmelidir.

Toprağın pH değeri 6-7.5 arasında olmalıdır.

İyi drenajlı topraklar tercih edilmelidir. Kumlu-loam veya loam toprak tipleri daha uygundur.

Sertifikalı, hastalıksız fidanlar tercih edilmelidir.

Fidanlar arasında en az 5-6 metre, sıralar arasında ise en az 6-7 metre mesafe bırakılmalıdır.

Düzenli fakat aşırıya kaçmayacak şekilde sulama yapılmalıdır.

Azot, fosfor ve potasyum açısından zengin gübreler kullanılabilir.

Ölü ve hastalıklı dalların budanması gereklidir.

Zararlılar ve hastalıklar için gerekli önlemler alınmalıdır.

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