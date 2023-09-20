Kayısı yetiştiriciliği ve püf noktaları: Kayısı yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı?
Kayısı yetiştiriciliği, meyve sektöründe önemli yeri olan ürünlerin başında gelmektedir. Kendine has zorlukları olan kayısı yetiştiriciliği doğru bakım ve uygulamalarla karlı bir yatırım haline gelebilir. Kayısı yetiştiriciliği nasıl yapılır, devlet desteği var mı? İşte detaylar…
Kayısı, tatlı ve aromatik meyvesiyle pek çok kişinin favorisi olan bir ağaç türüdür. Anavatanı Çin ve Orta Asya olarak kabul edilir, fakat günümüzde dünya genelinde birçok farklı iklim ve toprak koşullarında yetiştirilmektedir. Bu meyve, yalnızca tüketim için değil, aynı zamanda birçok endüstriyel alanda da kullanılmaktadır. Bu yazımızda, kayısı bitkisinin genel özellikleri, yetiştirme koşulları ve püf noktaları hakkında kapsamlı bilgiler bulacaksınız.
Kayısı Bitkisi Genel Özellikleri
Kayısı, Prunus armeniaca Latince adıyla gülgiller familyasına aittir. Anavatanı Çin ve Orta Asya olan kayısı ağacı yumuşak tatlı ve aromatik meyvelere sahiptir. Kayısı ağacı 3-10 metre arası yüksekliğe ulaşabilir. Geniş ve kalp şeklinde, kenarları hafif dalgalı yaprakları vardır.
Kayısı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
Kayısı yetiştiriciliği eğer uygun iklimde yaşıyorsanız aslında kolay bir süreçtir. Aşağıda kayısı yetiştiriciliği püf noktaları hakkında temel bilgileri bulacaksınız.
Toprak Seçimi ve Hazırlığı:
Fidan Seçimi ve Dikimi:
Sulama:
Gübreleme ve Besleme:
Budama:
Hastalık ve Zararlı Kontrolü:
Hasat:
Püf Noktaları:
Kayısı Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?
Kayısı yetiştiriciliği oldukça karlı bir iş kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş bir kullanım çeşitliğine sahip olan kayısı hem taze tem de kuru olarak tüketilebilmektedir. Özellikle kurutma, konserve, meyve suyu, marmelat gibi ürünler için talep yüksektir. Ancak, başlangıç yatırım maliyetleri ve bakım giderleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer yandan organik yetiştiricilikte kar marjı her zaman daha yüksektir.
Kayısı Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?
Kayısı yetiştiriciliği devlet desteği kapsamına alınan ürünlerdendir. Bu desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye olunması gerekmektedir. Bu destekler ise şöyle sıralanabilir:
Kayısı Yetiştirme Koşulları Neler?
Kayısı yetiştiriciliği, özen ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Ancak uygun koşullar sağlandığında, oldukça verimli ve karlı bir iş kolu olabilir. İşte kayısı yetiştiriciliği için dikkat edilmesi gereken bazı koşullar: