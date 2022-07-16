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Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı

Aralarında husumet bulunan aileler sünnet düğününde karşılaşınca, birbirlerine ateş etmeleri üzerine 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Balıkesir Bigadiç'te meydana gelen olay sonrası jandarma soruşturma başlattı

Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı
Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı
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DHA

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi mahallesinde gerçekleşen sünnet düğününde, aralarında husumet bulunan 2 aile üyelerinin karıştığı silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı.

HUSUMETLİ AİLELER KARŞILAŞINCA SİLAHLAR KONUŞTU

Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü.

2'si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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