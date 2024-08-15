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        Haberler Sağlık Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!

        Sünnet Hekimliği Derneğinden, "Sünnet gibi bir cerrahi işlemin, çocuk için en ideal koşullarda ve en düşük komplikasyon oranlarıyla ve sadece doktorlar tarafından uygulanması elzemdir" açıklaması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:57
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        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
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        Kayseri'de kaçak olarak sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta kangren komplikasyonu oluşmasının ardından dernekten yapılan açıklamada, bu olayın, sünnet konusundaki sorunun medyaya yansımış çok küçük bir kısmı olduğu belirtildi.

        Her yıl on binlerce çocuğun, sünnet yapma yetki ve ehliyeti olmayan kişilerce sünnet edildiği belirtilen açıklamada, "Sünnet gibi bir cerrahi işlemin, çocuk için en ideal koşullarda ve en düşük komplikasyon oranlarıyla ve sadece doktorlar tarafından uygulanması elzemdir." ifadesi kullanıldı.

        Derneğin, halkın sünnet işlemi konusunda bilgisini artırmak, kaçak sünnet yapanlarla mücadele ve hekimlerin sünnetle ilgili bilgi ve becerilerini güncel tutmak için çalıştığı bildirilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi: "Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere adli mercilerimizi, kamu idarecilerimizi, Türkiye'nin her yerinde pervasızca sünnet yapmaya devam eden kişilerin faaliyetlerini durdurmaya ve gerekli yasal cezaları düzenlemeye davet ediyoruz."

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