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        Haberler Gündem Güncel 7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama

        Kayseri'de sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocuğun cinsel organının kangren olmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:03 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:04
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        Kaçak sünnete 2 tutuklama
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        Kayseri'de kaçak sünnet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

        Soruşturma kapsamında sağlık kabini sorumluları Safiye Doğan ile S.T. ve sağlıkçı Hüdai Çeliker, gözaltına alındı.

        3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Hüdai Çeliker ve Safiye Doğan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, S.T. serbest bırakıldı.

        7 yaşındaki F.E.B'nin hastanedeki tedavisi de sürüyor.

        NE OLMUŞTU?

        Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 Temmuz'da baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi sünnet ettirmek için ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü.

        Sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. iddiaya göre 3 bin 500 TL karşılığında çocuğu sünnet etti.

        Sünnet işleminin ardından çocuk ailesiyle eve gönderildi.

        Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.

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        #kayseri
        #kaçak sünnet
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