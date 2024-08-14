7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama

Kayseri'de kaçak sünnet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında sağlık kabini sorumluları Safiye Doğan ile S.T. ve sağlıkçı Hüdai Çeliker, gözaltına alındı.

3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 Temmuz'da baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi sünnet ettirmek için ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü.

Sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. iddiaya göre 3 bin 500 TL karşılığında çocuğu sünnet etti.

Sünnet işleminin ardından çocuk ailesiyle eve gönderildi.

Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.