Süper Kupa finali: Real Madrid- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA kupası şampiyonu Atalanta Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Kadrosuna Mbappe'yi katan eflatun- beyazlılar, Atalanta'yı saf dışı bırakıp kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Sporseverler, maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid- Atalanta maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Real Madrid- Atalanta Süper Kupa maçı için geri sayım sürüyor. Real Madrid geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yendi ve kupayı kazandı. Öte yandan Atalanta UEFA Kupası finalinde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlüp etti. Peki, Real Madrid- Atalanta Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
REAL MADRİD- ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid - Atalanta mücadelesi 14 Ağustos Çarşamba günü saat saat 22.00’da başlayacak.
REAL MADRİD- ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milyonlarca sporsever tarafından heyecanla beklenen karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
REAL MADRİD’DE GÖZLER ARDA GÜLER’DE
Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler’in yeni sezonda daha fazla şans bulması bekleniyor.
Arda Güler, yeni sezon öncesinde Real Madrid’in oynadığı Milan ve Barcelona gibi hazırlık maçlarında süre bulmuştu.
Genç oyuncu eflatun-beyazlıların son olarak oynadığı Chelsea maçında oynamadı. Ancelotti’nin Arda Güler’e Süper Kupa maçında ikinci yarı şans vermesi bekleniyor.