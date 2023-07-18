Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finali maçı için karşılaşmaya hazırlanıyor. Ezeli rakipler 50. Süper Kupayı müzelerine götürmek için sahaya çıkacaklar. Kritik maç öncesi futbolseverler "Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...

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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.