Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi bekleniyor! 2023 Süper Kupa finali ne zaman?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe Süper Kupa finali maçı için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde gözler "Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak ve biletler satışa çıktı mı?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Süper Kupa maçı ile ilgili detaylar...
Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finali maçı için karşılaşmaya hazırlanıyor. Ezeli rakipler 50. Süper Kupayı müzelerine götürmek için sahaya çıkacaklar. Kritik maç öncesi futbolseverler "Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.
Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.
EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.