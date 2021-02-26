Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde yeni haftaya bugün oynanan 3 maçla başlandı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 27. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

26 ŞUBAT CUMA

Gençlerbirliği 1-1 Yeni Malatyaspor

Konyaspor 0-0 Gaziantep FK

Beşiktaş 3-0 Denizlispor

27 ŞUBAT CUMARTESİ

Hatayspor-MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Antalyaspor-Başakşehir FK

Çaykur Rizespor-Sivasspor

Galatasaray-BB Erzurumspor

28 ŞUBAT PAZAR

Göztepe-Kasımpaşa

Trabzonspor-Fenerbahçe

26 ŞUBAT PAZARTESİ

MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor

SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (26 ŞUBAT)