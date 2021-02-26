Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde yeni haftaya bugün oynanan 3 maçla başlandı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 27. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ
26 ŞUBAT CUMA
Gençlerbirliği 1-1 Yeni Malatyaspor
Konyaspor 0-0 Gaziantep FK
Beşiktaş 3-0 Denizlispor
27 ŞUBAT CUMARTESİ
Hatayspor-MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Antalyaspor-Başakşehir FK
Çaykur Rizespor-Sivasspor
Galatasaray-BB Erzurumspor
28 ŞUBAT PAZAR
Göztepe-Kasımpaşa
Trabzonspor-Fenerbahçe
26 ŞUBAT PAZARTESİ
MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor
SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (26 ŞUBAT)
YORUMLAR