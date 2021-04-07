Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 33. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI

6 NİSAN SALI

Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor

Trabzonspor 1-1 Kayserispor

7 NİSAN ÇARŞAMBA

Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor

Beşiktaş 3-0 Alanyaspor

Antalyaspor 2-3 Sivasspor

8 NİSAN PERŞEMBE

Denizlispor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Başakşehir FK

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU (6 NİSAN)