Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 33. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI
6 NİSAN SALI
Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor
Trabzonspor 1-1 Kayserispor
7 NİSAN ÇARŞAMBA
Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor
Beşiktaş 3-0 Alanyaspor
Antalyaspor 2-3 Sivasspor
8 NİSAN PERŞEMBE
Denizlispor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Başakşehir FK
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU (6 NİSAN)
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