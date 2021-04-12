Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 34. hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 34. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI

10 NİSAN CUMARTESİ

Hatayspor 2-3 Göztepe

Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor

Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük

11 NİSAN PAZAR

Sivasspor 3-1 Konyaspor

MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği

Kayserispor 0-1 Antalyaspor

BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş

12 NİSAN PAZARTESİ

Kasımpaşa 0-0 Yeni Malatyaspor

Alanyaspor 3-2 Denizlispor

Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK

SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (12 NİSAN)

SÜPER LİG 35. HAFTA PROGRAMI

16 NİSAN CUMA

16 / 04Gençlerbirliği-Sivasspor

16 / 04Konyaspor-Kayserispor

16 / 04Antalyaspor-Çaykur Rizespor

16 / 04Beşiktaş-MKE Ankaragücü

17 NİSAN CUMARTESİ



17 / 04Denizlispor-BB Erzurumspor

17 / 04Trabzonspor-Hatayspor

17 / 04Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

17 / 04Göztepe-Galatasaray

18 NİSAN PAZAR

18 / 04Gaziantep FK-Kasımpaşa

18 / 04Başakşehir FK-Fenerbahçe