Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 34. hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 34. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI
10 NİSAN CUMARTESİ
Hatayspor 2-3 Göztepe
Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor
Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük
11 NİSAN PAZAR
Sivasspor 3-1 Konyaspor
MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği
Kayserispor 0-1 Antalyaspor
BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş
12 NİSAN PAZARTESİ
Kasımpaşa 0-0 Yeni Malatyaspor
Alanyaspor 3-2 Denizlispor
Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK
SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (12 NİSAN)
SÜPER LİG 35. HAFTA PROGRAMI
16 NİSAN CUMA
16 / 04Gençlerbirliği-Sivasspor
16 / 04Konyaspor-Kayserispor
16 / 04Antalyaspor-Çaykur Rizespor
16 / 04Beşiktaş-MKE Ankaragücü
17 NİSAN CUMARTESİ
17 / 04Denizlispor-BB Erzurumspor
17 / 04Trabzonspor-Hatayspor
17 / 04Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
17 / 04Göztepe-Galatasaray
18 NİSAN PAZAR
18 / 04Gaziantep FK-Kasımpaşa
18 / 04Başakşehir FK-Fenerbahçe
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