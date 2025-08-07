Habertürk
        Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de yeni sezon başlıyor!

        Süper Lig'de yeni sezon yarın oynanacak Galatasaray - Gaziantep maçı ile start alacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 09:53 Güncelleme: 07.08.2025 - 09:53
        Süper Lig'de yeni sezon başlıyor!
        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın başlayacak.

        Ligin ilk müsabakasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

        Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir erteledi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

        Yarın:

        21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

        9 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

        10 Ağustos Pazar:

        19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

        21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)

        11 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

