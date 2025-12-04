Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı!

        TFF, Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı. 14. haftada Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten ve Galatasaray'ın tepkisini çeken hakem Yasin Kol, Eyüpspor - Kayserispor maçında görev yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’in 15'inci haftasındaki karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

        14. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten ve Galatasaray cephesinin tepkisini çeken hakem Yasin Kol, bu hafta Eyüpspor - Kayserispor maçında görev yapacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

        5 ARALIK CUMA

        20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

        6 ARALIK CUMARTESİ

        14.30 ikas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

        17.00 Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

        20.00 RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

        REKLAM

        7 ARALIK PAZAR

        14.30 Gençlerbirliği - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

        17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

        20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

        8 ARALIK PAZARTESİ

        20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

        20.00 Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"