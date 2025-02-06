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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 23. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 23. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, yarın oynanacak Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:56
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        Süper Lig'de 23. hafta heyecanı!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:

        7 Şubat Cuma:

        20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        8 Şubat Cumartesi:

        16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

        19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

        9 Şubat Pazar:

        13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)

        19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

        19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

        10 Şubat Pazartesi:

        20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

        20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

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