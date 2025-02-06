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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

        Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:45
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        Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        7 Şubat Cuma:

        20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

        8 Şubat Cumartesi:

        16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

        19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

        9 Şubat Pazar:

        13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

        16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

        19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

        19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

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        10 Şubat Pazartesi:

        20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

        20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol

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