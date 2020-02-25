Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisine 'elveda' dedi. Durum böyle olunca Kadıköy'de son düdüğün ardından ortalık alevlendi. Neler olmadı ki maç sonunda! Her biri haftalarca konuşulacak ayrı bir hikayeydi. Her şey gibi serilerin de sonu var elbet. Belki yeni bir 20 yıllık seri başlayacak, belki de bu kez Galatasaray 20 yıllık bir hegemonya kuracak. Ancak Fenerbahçe cephesinde öfkeyi artıran baş faktörlerden birisi Ersun Yanal'ın haftalardır değişmeyen tercihleriydi.

ESARETİN BEDELİ

Taraftarın coşkulu bir hücum futbolu için çağırdığı Yanal, Jailson'dan stoper yaratmak başta olmak üzere inatlarının esiri oldu. Bunları değiştirmeyi, yeni bir şeyler denemeyi düşünmeden 23 haftayı geçirdi. Geçtiğimiz sene kurtarıcı olarak geldiğinde de iyi işaretler vermemiş, alt sıralardan ok gibi fırlayamamıştı Fenerbahçe. Bu kez hüsran daha büyük oldu. Nisanda şampiyonlukla tarihe geçen Yanal, bu sefer şubatta havlu attı. Fenerbahçe, 20 yıllık serisinin kapanışını da onunla yaptı.

JAILSON KIRMIZIYI GÖZE ALSA...

Onyekuru, 90+3'te galibiyeti perçinleyecek golünü atmak için son sürat koşarken onu çaresizce kovalayan gecenin kötüsü Jailson'du. Birçok Fenerbahçeli'den o an "İndirsene" diye bir ses yükselmiştir. Orada faul yapıp indirse, kırmızıyı görüp takımını 9 kişi bıraksa bir şeyler değişir miydi? En azından haftaya farklı birini stoperde görmek mümkün olabilirdi!

TERİM'İN HAKKI TERİM'E

Fenerbahçe'nin son dönemde sallanan Kadıköy hakimiyeti, Fatih Terim'in kusursuz planı ile son buldu. Bu sezon Terim, bu köşede de olmak üzere çok eleştirildi. "Kadro yetersiz" dediğinde "Daha ne istiyor, suçu oyunculara atıyor" denildi. "Şampiyonluk şansı ilk yarıda bitti" denildi. Gönderilecekler gönderildi, gelmesini istedikleri getirildi. Kadıköy'de şampiyonluk kazandıktan sonra galibiyet hasretini de o bitirdi. Şimdi şampiyonluğun en büyük favorisi. Galatasaraylılar ne kadar sevinse az.

ÜNAL KARAMAN'I HATIRLAMAK

Lider Trabzonspor, Beşiktaş'la deplasmanda yenilmekten son anda kurtuldu. Maçın özeti; "Sörloth attı, Uğurcan tuttu!", bu sezon defalarca olduğu gibi. 5. dakikada öne geçtikten sonra bir daha rakip kaleyi göremeyen bir Trabzonspor vardı. Akıllara Ahmet Ağaoğlu'nun Ünal Karaman'ı ayrılığa götüren sözleri geldi birden... "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor."

'FEDA' DÖNEMİNİ HATIRLATAN BİR MAÇ

Beşiktaş, lider Trabzonspor'a karşı muhteşem bir futbol ortaya koydu. Taraflı tarafsız herkes sergilenen performansa hayranlık duydu. Sonuç son anda kaçan galibiyet olsa da taraftarlar Dolmabahçe'den Sergen Yalçın'ın oynattığı futbolun mutluluğuyla ayrıldı. 2012'de Beşiktaş 'Feda' dönemindeyken yine bir Trabzonspor maçı oynanmıştı İnönü'de. Maç boyu rakibini ablukaya alan siyah-beyazlılar, 1-1'i bulmuş ancak galibiyet golünü bir türlü atamamıştı. Son dakikada Olcay'ın kaçırdığı gol ve hakemin bitiş düdüğünün ardından ise tüm takım üzüntüyle yere yığılmıştı. O fotoğraf, Beşiktaş'ın 'Sefa' döneminin sembolü olmuştu. Bu Trabzonspor maçı da böyle bir yükselişin başlangıcı olur mu?

KADERİ DEĞİŞTİREN DEĞİŞİKLİKLER!

- Yeni Malatyaspor karşısında durum 1-1'ken Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 87'de Podolski'yi oyuna aldı. Alman yıldız 2 dakika sonra galibiyeti getiren golü attı.

- Göztepe 1-0 öndeyken Gaziantep'in hocası Sumudica, 85'te Diarra'yı oyuna aldı. Malili oyuncu, 90+2'de 1 puanı kurtardı.

- Ve dün... Çaykur Rizespor deplasmanında durum 1-1... Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübede golcü yokluğunda stoper Martin Skrtel'i 87'de forvet olarak oyuna soktu. Slovak tecrübe, 90+1'de galibiyet golünü buldu. İstanbul ekibi, liderliğe kuruldu.

ACI KAYIP

Kasımpaşa, Denizlispor'u iyi bir oyunla 2-0 yenerek 7 hafta sonra kazandı. Lacivert-beyazlılar, alt sıralarda kartları yeniden dağıtırken maç esnasında acı bir olay yaşandı. Paşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, mücadele sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bu haberin ardından ne futbolun önemi kaldı ne de galibiyetin. Bilgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Kasımpaşa camiasına başsağlığı dileriz.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Galatasaray

Teknik direktör: Fatih Terim

Futbolcu: Henry Onyekuru

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Fenerbahçe

Teknik direktör: Ersun Yanal

Oyuncu: Jailson

24. HAFTANIN PROGRAMI

28 Şubat Cuma

20.00 Alanyaspor - Beşiktaş

29 Şubat Cumartesi

14.00 Konyaspor - Kasımpaşa

17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

20.00 Antalyaspor Fenerbahçe

1 Mart Pazar

13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor

16.00 Ankaragücü - Sivasspor

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

2 Mart Pazartesi

20.00 Başakşehir - Gaziantep FK

20.00 Kayserispor - Göztepe