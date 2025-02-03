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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 24. haftanın programı açıklandı: İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 24. haftanın programı açıklandı: İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi!

        Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:42
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        İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi!
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        Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın müsabaka programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre bu haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.

        Ligde 24. haftanın programı şöyle:

        14 Şubat Cuma:

        20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

        15 Şubat Cumartesi:

        13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

        16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

        16 Şubat Pazar:

        13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

        17 Şubat Pazartesi:

        20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

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