Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'de ilk uzun araya "dejavu" ile girdik! Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye uğurlayıp yoluna Çağdaş Atan'la devam eden Alanyaspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da muhteşem bir giriş yapıp yine 4. haftayı lider kapattı. Transfer şampiyonu Fenerbahçe, haftaya lider giren Fatih Karagümrük'ü yeni transfer Samatta ile yıktı. Beşiktaş ve Galatasaray hüsran yaşarken Trabzonspor son anlarda galibiyetten oldu. Son şampiyon Başakşehir ise ilk puanını alsa da ilk golünü hala atamadı. İşte Süper Lig'de 4. haftanın panoraması...

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Alanyaspor

Teknik direktör: Çağdaş Atan (Alanyaspor)

Futbolcu: Davidson (Alanyaspor)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Beşiktaş

Teknik direktör: Sergen Yalçın (Beşiktaş)

Futbolcu: Pablo Santos (Hatayspor)

5. HAFTANIN PROGRAMI

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç.Rizespor - Ankaragücü

16.00 Kayserispor - Sivasspor

16.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor - Başakşehir

18 Ekim Pazar

13.30 Hatayspor - BB Erzurumspor

16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

16.00 F.Karagümrük - Kasımpaşa

19.00 Göztepe - Fenerbahçe

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - Alanyaspor

20.00 Gençlerbirliği - Denizlispor

(Beşiktaş - BAY)