Süper Lig'de ilk uzun araya "dejavu" ile girdik! Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye uğurlayıp yoluna Çağdaş Atan'la devam eden Alanyaspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da muhteşem bir giriş yapıp yine 4. haftayı lider kapattı. Transfer şampiyonu Fenerbahçe, haftaya lider giren Fatih Karagümrük'ü yeni transfer Samatta ile yıktı. Beşiktaş ve Galatasaray hüsran yaşarken Trabzonspor son anlarda galibiyetten oldu. Son şampiyon Başakşehir ise ilk puanını alsa da ilk golünü hala atamadı. İşte Süper Lig'de 4. haftanın panoraması...
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Alanyaspor
Teknik direktör: Çağdaş Atan (Alanyaspor)
Futbolcu: Davidson (Alanyaspor)
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Beşiktaş
Teknik direktör: Sergen Yalçın (Beşiktaş)
Futbolcu: Pablo Santos (Hatayspor)
5. HAFTANIN PROGRAMI
17 Ekim Cumartesi
13.30 Ç.Rizespor - Ankaragücü
16.00 Kayserispor - Sivasspor
16.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Başakşehir
18 Ekim Pazar
13.30 Hatayspor - BB Erzurumspor
16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
16.00 F.Karagümrük - Kasımpaşa
19.00 Göztepe - Fenerbahçe
19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray - Alanyaspor
20.00 Gençlerbirliği - Denizlispor
(Beşiktaş - BAY)
|1.A.ALANYASPOR
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2.FENERBAHÇE
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|3.FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|4
|7
|4.GALATASARAY
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|7
|5.BB ERZURUMSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|6.F.ANTALYASPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|2
|7
|7.A.HATAYSPOR
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|8.GÖZTEPE
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|4
|6
|9.KASIMPAŞA
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|6
|10.HK KAYSERİSPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|11.İH KONYASPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|3
|5
|12.TRABZONSPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13.DG SİVASSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|15.BEŞİKTAŞ
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|16.YENİ MALATYASPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|17.GAZİANTEP FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|3
|18.ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|19.Y.DENİZLİSPOR
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|20.ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|21.M.BAŞAKŞEHİR
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|-6
|1
YORUMLAR