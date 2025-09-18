Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını yöneten hakem Cihan Aydın'a bu hafta maç vermedi.

        Giriş: 18.09.2025 - 12:38 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:11
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu(MHK), ligin 6. haftasını yönetecek hakemleri açıkladı.

        F.Bahçe-Alanyaspor maçını yöneten hakem Cihan Aydın, bu hafta dinlendirildi.

        Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

        19 Eylül Cuma:

        20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

        20 Eylül Cumartesi:

        17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

        17.00 Antalyaspor - Kayserispor: Kadir Sağlam

        20.00Trabzonspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

        21 Eylül Pazar:

        17.00 Başakşehir - Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

        17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

        20.00Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

        20.00Samsunspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

        22 Eylül Pazartesi:

        20.00 Galatasaray - Konyaspor: Yasin Kol

